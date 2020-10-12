Центробанк предупредил россиян о росте цен на товары

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В 2020 году ожидается рост цен на продукты, недвижимость и услуги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Ослабление рубля может повлечь за собой рост цен на товары. Об этом предупреждает Центробанк России в своем аналитическом обзоре.

«В ближайшее время повышательное давление на цены может оказывать ослабление рубля», — говорится в обзоре. Уточняется, что в октябре наблюдается подорожание непродовольственных товаров. А прирост цен на продукты замедлился на фоне расширения предложения. Также регулятор отмечает, что на текущей ценовой динамике может сказаться повторное усиление ограничительных мер в связи с коронавирусом. Прежде всего, пострадает сфера услуг.

Банк России ожидает, что годовая инфляция в 2020 году составит 3,7-4,2%. В 2021 году она достигнет 4% и сохранится примерно на этом уровне.

О подорожании товаров осенью финансовые аналитики предупреждали еще в начале октября, передает агентство Nation News. Связывают это с укреплением мировых валют и экономическим кризисом. При этом для бюджета России ослабление рубля выгодно, поскольку казна пополняется в основном от экспорта нефти. Кроме подорожания продуктов, банкиры ожидают рост цен на недвижимость, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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