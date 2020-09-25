Экономисты объяснили, почему ослабление рубля выгодно властям РФ

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Минфину выгоден дешевый рубль, чтобы скорректировать бюджет РФ после кризиса Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Рекордное подорожание доллара и евро и ослабление рубля позволит Министерству финансов России закрыть дыру в федеральном бюджете, которая образовалась вследствие экономического кризиса. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразили экономисты Вячеслав Зайченко и Владимир Колмаков.

В пятницу, 25 сентября курс доллара впервые с апреля превысил 78 рублей, а евро перешел отметку в 91 рубль впервые с февраля 2016 года, передает агентство RNS. Доцент РЭУ им. Плеханова Владимир Колмаков назвал три причины для этого. «Ускорение коронавирусной динамики, опасение санкций. Также есть подозрение, что Минфин тоже приложился, ведь бюджет надо поправлять — там дырень такая», — объяснил экономист.

Специалист по производным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко согласен с тем, что государству выгоден дешевый рубль. Поскольку 60% бюджета РФ формирует доход с реализации нефти, газа и металла, которые продаются в валюте. «Бюджет заполняется в валюте, а пенсии платятся в рублях, государственные обязательства закрываются тоже в рублях. Есть риски, что в четвертом квартале 2020 года доллар может вырасти до 84 рублей, а евро будет на уровне 100 рублей. Здесь влияет затянувшаяся коррекция фьючерса Brent [марка нефти] до уровня 28-29 долларов. Когда он растет, рубль укрепляется. И наоборот», — рассказал Зайченко.

По словам собеседника, ослабление отечественной валюты отразится на ценах на все товары и продукты в России. «В России все — от гайки до картошки — это импорт. Даже, что производится в России, производится из импортного сырья. Если конец сентября будет закрываться с высокими валютными ценами, то все импортное будет дорожать. Если тенденция будет держаться, удорожание тоже будет долгим», — ожидает экономист.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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