Экономисты объяснили, почему ослабление рубля выгодно властям РФ

Минфину выгоден дешевый рубль, чтобы скорректировать бюджет РФ после кризиса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Рекордное подорожание доллара и евро и ослабление рубля позволит Министерству финансов России закрыть дыру в федеральном бюджете, которая образовалась вследствие экономического кризиса. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразили экономисты Вячеслав Зайченко и Владимир Колмаков.

В пятницу, 25 сентября курс доллара впервые с апреля превысил 78 рублей, а евро перешел отметку в 91 рубль впервые с февраля 2016 года, передает агентство RNS . Доцент РЭУ им. Плеханова Владимир Колмаков назвал три причины для этого. «Ускорение коронавирусной динамики, опасение санкций. Также есть подозрение, что Минфин тоже приложился, ведь бюджет надо поправлять — там дырень такая», — объяснил экономист.

Специалист по производным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко согласен с тем, что государству выгоден дешевый рубль. Поскольку 60% бюджета РФ формирует доход с реализации нефти, газа и металла, которые продаются в валюте. «Бюджет заполняется в валюте, а пенсии платятся в рублях, государственные обязательства закрываются тоже в рублях. Есть риски, что в четвертом квартале 2020 года доллар может вырасти до 84 рублей, а евро будет на уровне 100 рублей. Здесь влияет затянувшаяся коррекция фьючерса Brent [марка нефти] до уровня 28-29 долларов. Когда он растет, рубль укрепляется. И наоборот», — рассказал Зайченко.

По словам собеседника, ослабление отечественной валюты отразится на ценах на все товары и продукты в России. «В России все — от гайки до картошки — это импорт. Даже, что производится в России, производится из импортного сырья. Если конец сентября будет закрываться с высокими валютными ценами, то все импортное будет дорожать. Если тенденция будет держаться, удорожание тоже будет долгим», — ожидает экономист.