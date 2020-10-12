Губернатор ХМАО отстояла права женщин во время эпидемии

У беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями особый статус во время эпидемии COVID-19 Фото: Алексей Пилатов

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила защитить трудовые права беременных женщин и людей, страдающих хроническими заболеваниями во время пандемии COVID-19. Об этом она заявила во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, передает корреспондент URA.RU.

«При наличии организационно-технической возможности, работодатель предоставляет возможность осуществлять трудовую деятельность с использованием удаленного рабочего места. В случае отсутствия такой возможности, работодатель предоставляет нерабочие дни с сохранением заработной платы», — прокомментировала губернатор ХМАО.

Комарова поручила главам муниципалитетов вместе с трудовой инспекцией обеспечить до конца недели рассмотрение уже поступивших заявлений и урегулирование всех спорных ситуаций. «Дубинку применять в исключительных случаях, когда нет понимания у работодателя на этот счет», — дала напутствие глава региона.

Ранее URA.RU писало, что за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 197 человек в 18 муниципальных образованиях. Это меньше, чем сутки назад. За все время пандемии коронавирусом заразились 24 745 человек.