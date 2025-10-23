Врачи ХМАО спасли удивительного младенца
Врачи выходили новорожденную девочку весом в пол килограмма
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В сургутском центре охраны материнства и детства врачи выходили новорожденную девочку весом в 560 грамм. В начале октября малышке исполнился год, сообщил глава депздрава Роман Паськов.
«2 октября 2024 года. 24 недели и 3 дня беременности. Вес — всего 560 граммов. Так началась история Таисии — самой маленькой девочки, появившейся на свет в Югре в прошлом году. Ее мама, Любовь Анатольевна, и представить не могла, что дочка родится так рано. Впереди были долгие и тревожные дни в реанимации», — рассказал Паськов в своем telegram-канале.
Три месяца девочка провела в реанимации. Потом за здоровьем малышки следили педиатры, неврологи, офтальмологи, кардиологи и другие специалисты. Впереди Таисию ждет долгий путь восстановления. «Недоношенные дети требуют особого внимания, а их мамы — поддержки», — добавил глава депздрава Югры.
