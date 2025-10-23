Врачи ХМАО спасли удивительного младенца

«2 октября 2024 года. 24 недели и 3 дня беременности. Вес — всего 560 граммов. Так началась история Таисии — самой маленькой девочки, появившейся на свет в Югре в прошлом году. Ее мама, Любовь Анатольевна, и представить не могла, что дочка родится так рано. Впереди были долгие и тревожные дни в реанимации», — рассказал Паськов в своем telegram-канале.