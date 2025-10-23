Логотип РИА URA.RU
Бывший партнер опального олигарха из ХМАО продает стоянку около элитного ЖК в Сургуте

23 октября 2025 в 20:20
Стоянку у элитного ЖК в Сургуте продают за два миллиона рублей

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший партнер осужденного сургутского олигарха Андрея Копайгоры — бизнесмен Богдан Нестор — выставил на торги стоянку рядом с элитным жилым комплексом в Сургуте. Она продается в рамках банкротства его строительной фирмы ООО «Запсибинтерстрой».

«На продажу выставлена автостоянка, принадлежащая компании „Запсибинтерстрой“. Фирма признана банкротом. Начальная цена имущества на торгах составляет 2,08 миллиона рублей», — сообщил URA.RU организатор аукциона.

Недвижимость принадлежит компании «Запсибинтерстрой». Учредителем фирмы числится Нестор. Бизнесмен вместе с Копайгорой был бенефициаром ООО «Северстрой Партнер». Фирма строила жилые комплексы в Сургуте, в том числе в элитных микрорайонах. Суд установил, что оба бизнесмена участвовали в выводе активов, что стало одной из причин банкротства фирмы.

URA.RU направило запрос в «Запсибинтерстрой». На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Нестор владеет холдингом, в который входили несколько югорских компаний. Они строили ЖК в Сургуте.

