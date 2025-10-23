От «Семнадцати мгновений весны» до «Терминатора»: любимые фильмы политиков ХМАО

Политики ХМАО назвали свои любимые фильмы Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) среди представителей власти есть немало поклонников кинематографа. Оказалось, что многие из них отдают предпочтение советской классике, фильмам о героизме, дружбе и патриотизме, а также культовой зарубежной фантастике. URA.RU узнало, какие фильмы вдохновляют и остаются в памяти у руководителей департаментов, мэров крупнейших городов региона и депутатов окружной думы.

Директор департамента ЖКК и энергетики ХМАО Матвей Каров

Каров назвал своим фаворитом фильм «Офицеры». «Это мой любимый фильм в принципе. Советский фильм про дружбу через года», — рассказал чиновник.

Директор департамента труда и занятости населения ХМАО Роман Белкин

Глава департамента признался в любви к разным киножанрам. «В конце 80-х кабельное телевидение открыло мир голливудской фантастики. „Чужой“ и „Терминатор 2“ стали культовыми для меня. С возрастом отдельное место заняли теплые советские фильмы — „Афоня“, „Белые росы“, „Любовь и голуби“», — поделился глава департамента.

Заместитель директора департамента внутренней политики ХМАО Наталья Гулина

Гулина расширила кинематографические предпочтения югорских чиновников, рассказав о своей любви к художественному фильму о Муслиме Магомаеве. «Фильм про великого человека. Очень интересно смотреть, как жил такой уникальный артист, какая красивая была история любви. Добрый, хороший фильм. Смотрела несколько раз, рекомендую», — поделилась она.

Депутат думы ХМАО Ринат Айсин

Народный избранник выделил три ключевые для себя картины. «„Щит и меч“ — лучший фильм для молодого политика, „Офицеры“ — лучший патриотический фильм, „Батальоны просят огня“ — цена жертвы батальона, чтобы спасти армию», — объяснил свой выбор депутат.

Мэр Сургута Максим Слепов

Глава города признался, что уже много лет использует в качестве рингтона на телефоне музыку из фильма «Семнадцать мгновений весны». «Первый раз посмотрел его еще подростком. Это первое сильное впечатление от кино. На центральном канале каждый день выходила только одна серия. Интернета тогда не было, трейлеров тоже. Поэтому с нетерпением ждали каждую серию», — поделился градоначальник. И добавил, что кинокартина его так впечатлила, что он наизусть запомнил рассуждения Штирлеца. «В них такой глубокий смысл! Почему меня так впечатлил этот фильм, я понял уже потом. Это героизм в каждом фрагменте. Это любовь к родине, очень тонко прописанная через героические страницы истории нашей страны. Гениальный фильм», — рассказал глава Сургута.

Мэр Нефтеюганска Юрий Чекунов

Чекунов отметил классику советского кинематографа: «Люблю фильмы „Офицеры“, „Молодая гвардия“ и „Как закалялась сталь“. Они рассказывают о мужском характере, о стойкости». При этом он добавил, что из-за занятости редко смотрит современное кино.

Мэр Пыть-Яха Сергей Елишев

Елишев рассказал о приверженности классике советской кинокомедии. «Все фильмы Гайдая! Юмор, позитив, добрые фильмы с открытой душой и глубоким смыслом», — поделился мэр.