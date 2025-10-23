Без тарологов и астрологов: власти ХМАО готовят новый реестр креативных индустрий
Власти ХМАО переформатируют реестр креативных индустрий
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Власти ХМАО готовят новый реестр креативных индустрий. Об этом на депутатских слушаниях по проекту бюджета куратор инвестблока — замгубернатора Наталья Огородникова, сообщает журналист URA.RU.
«Мы по-новому сформируем подходы к определению предприятий, сегмента, который будет относиться к креативным индустриям. Это полномочия региональных органов власти. Сейчас такие реестры есть, например, в Московской области и других субъектов РФ. Считаю, что мы тоже должны сконцентрироваться на этом тренде. Это тоже посыл представителям КИ, которые смогут [будучи заинтересованными льготами] рассмотреть Югру как ту площадку, где они будут зарегистрированы», — пояснила замгубернатора.
Огородникова уточнила, что именно на КИ Российская Федерация хочет сконцентрировать свои цели. Поставлена цель — 6% от валового регионального продукта. Югра также будет стремиться к увеличению ВРП региона в этой сфере. В пример привела известный мультфильм «Смешарики», который стал известен в десятках стран. Лицензия на показ франшизы за рубежом была продана за десятки тысяч долларов.
Для того, чтобы главный финансовый документ на 2026 год оставался сбалансированным, властям пришлось пойти на беспрецедентные меры, в том числе отказ от невостребованных налоговых льгот. Однако КИ и семей бойцов СВО, которые планируют заняться предпринимательством, это не коснется.
В Югре при экс-губернаторе Наталье Комаровой уже был реестр креативных предпринимателей. Однако на встрече нового главы региона с творческой элитой Сургута одна из участниц мероприятия посетовала, что вместо креативщиков в реестре якобы значатся шарлатаны, в том числе тарологи и астрологи. Там также обнаружили «креативных» рыбаков, организаторов турпоходов, айтишников и рестораторов. Губернатор Руслан Кухарук пообещал актуализировать реестр.
