В тюменских аптеках закончились ртутные градусники

Тюменцы заявили о том, что в городских аптеках вместо ртутных градусников предлагают дорогие электронные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В тюменских аптеках перестали продавать ртутные градусники. Об этом жители города заявили в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте». Горожане утверждают, что фармацевты предлагают покупателям приобрести электронные термометры, стоимость которых гораздо выше обычных.

«В городе нет ртутных градусников! В каких-то сетях аптек их с зимы не завозили, в каких-то — вообще не знают, когда они появятся! С чем это связано? Реально закончились или фармацевты специально продают электронные, с ценой, как минимум, 350 рублей (по моим наблюдениям)?», — задается вопросом автор публикации Николай Калиновский.

Большинство пользователей в комментариях к записи также отметили, что в тюменских аптеках перестали продавать ртутные градусники. «Самое смешное, что электронные неправильно показывают температуру. Нет ничего точнее ртутного градусника. Хоть впрок закупайся, чтобы внукам осталось», — заявила Ольга Виноградова. «Не хотят закупать их аптеки, чтобы не уйти в минус по прибыли», — считает Иван Белобородов.

В крупнейшей тюменской аптечной сети «Фармленд» подтвердили, что ртутных градусников там в продаже нет. В сети аптек «Живика» пояснили, что ртутные градусники в продаже отсутствуют, но есть аналоги. «Это такие же градусники, но с другим веществом вместо ртути. Стоимость, приблизительно, 350 рублей», — пояснили агентству в справочном центре «Живики». В УФАС по Тюменской области жалоб по поводу отсутствия в продаже ртутных термометров не поступало.