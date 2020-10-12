Курганские депутаты собираются на срочное заседание

Внеочередное заседание облдумы пройдет 14 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Курганской областной Думы обсудят временную отмену льготного проезда для сирот. Об этом сообщила пресс-служба облдумы.

«14 октября состоится внеочередное заседание Курганской областной Думы», — рассказали в пресс-службе. Депутаты рассмотрят законопроект, согласно которому дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, временно не смогут пользоваться правом на бесплатный проезд в общественном транспорте. Данный запрет будет действовать во время режима повышенной готовности в регионе из-за COVID.

Также депутаты рассмотрят проект федерального закона, касающийся ветеранов Великой Отечественной войны, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя». По законопроекту, данным ветеранам должны полагаться льготы.

12 октября состоялось внеочередное заседание Курганской городской думы. На нем депутаты решили приостановить действие льготного проезда для школьников и пенсионеров Кургана.