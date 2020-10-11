В Кургане из-за коронавируса отменили льготы

Школьники и пенсионеры временно не смогут оплачивать проезд талонами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Кургане из-за коронавируса временно отменили льготный проезд в автобусах для школьников и пенсионеров. Об этом URA.RU сообщил депутат гордумы Максим Пивоваров.

12 октября на внеочередном заседании Курганской городской думы депутаты приняли решение приостановить действие льготных купон-талонов. Данными талонами можно оплачивать проезд в автобусах. «Школьникам приостановили льготы на проезд на время осенних каникул и удаленного обучения, а пенсионерам — до особого распоряжения», — объяснил URA.RU депутат гордумы, пожелавший остаться анонимным.

По словам Пивоварова, до заседания, на депутатской комиссии, он предложил не распространять данное ограничение на пенсионеров, которым нужно добираться до места работы. Он отметил, что его предложение поддержали почти все. «Но на самом заседании большинство депутатов проголосовали по-другому», — рассказал URA.RU Пивоваров. Против принятого решения проголосовали депутаты КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

Такое же решение о приостановке льгот гордума приняла 28 марта. Летом его отменили: сначала для пенсионеров, потом для школьников. В октябре из-за ухудшения коронавирусной обстановки каникулы для курганских школьников продлили на 10 дней.