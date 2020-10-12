В Кургане нашли виновного в смерти ребенка в бассейне

Трагедия в бассейне произошла в феврале (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В гибели ребенка в бассейне гостинично-оздоровительного комплекса «7 и Я» в Кургане в феврале установлен подозреваемый. Им стал управляющий, который не нанял инструктора. Об этом сообщает прокуратура Курганской области.

«Управляющим не обеспечено наличие на территории комплекса инструктора, подготовленного к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, а также медицинского кабинета и дежурного медицинского персонала. В результате 23 февраля 2020 года малолетний, 2011 года рождения, пользуясь услугами плавательного бассейна, не имеющий навыков плавания, оказавшись в глубокой части бассейна, утонул», — говорится в сообщении.

Обвинительное заключение утверждено прокуратурой города Кургана. Мужчина обвиняется по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее смерть человека (п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ). Дело будет рассматривать Курганский городской суд.