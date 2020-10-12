С замгубернатора ЯНАО сняли ответственность за проблемы дольщиков

Один из членов ямальского правительства перестал контролировать выплаты дольщикам Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Заместитель губернатора ЯНАО, курирующий строительство и жилищную политику, больше не будет отвечать за выплату компенсаций обманутым дольщикам. Такое решение принял глава региона Дмитрий Артюхов, подписавший соответствующий документ. Сейчас пост профильного заместителя занимает Александр Подорога.

Губернатор изменил порядок предоставления субсидий ямальцам, участвующим в долевом строительстве, перед которыми застройщик не выполнил обязательства. Среди прочего, Артюхов изменил и пункт об ответственном за исполнение этого порядка. В предыдущих версиях документа этим лицом был один из замов главы ЯНАО. «Пункт признать утратившим силу», — распорядился Артюхов.

Проблема обеспечения населения жильем на сегодняшний день является одной из самых острых для региона. Ожидалось, что в конце 2019 года в ЯНАО начнет работать региональный Фонд помощи обманутым дольщикам. Однако в декабре стало известно, что власти отказались от этой идеи. Из-за этого дольщики Ноябрьска собирались выйти на митинг.

В сентябре место куратора жилполитики в правительстве ЯНАО занял Александр Подорога. Губернатор Артюхов передал новому заму полномочия двух его предшественников — Алексея Ситникова и Андрея Воронова. В результате, помимо строительства, Подорога стал отвечать и за дорожное хозяйство в регионе.