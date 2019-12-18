В округе не хотят тратить бюджетные средства на создание и деятельность дополнительной организации Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Власти Ямала отказались от идеи создания окружного фонда помощи обманутым дольщикам. Из-за решения властей дольщики Ноябрьска хотят выйти на митинг.

«Обманутые дольщики собираются в январе 2020 года организовать санкционированный митинг с целью обратить на себя внимание федеральных властей, а также обратится к президенту РФ. В настоящее время, со слов чиновников, губернатором ЯНАО лично принято решение фонд в округе не создавать», — сообщили жители Ноябрьска.

Информацию о том, что фонд помощи дольщикам не будет создан в округе, подтвердили в пресс-службе правительства региона. «Правительством ЯНАО приняты дополнительные к существующим федеральным решения по недопущению в дальнейшем появления проблемных объектов — разработаны собственные механизмы восстановления прав граждан в рамках действующего федерального законодательства», — рассказали в пресс-службе. Там так же добавили, что власти в курсе ситуации с каждым из шести проблемных домов, в том числе и с домом в Ноябрьске. Людей не оставят один на один с их проблемой, решение уже найдено.

Источник «URA.RU», близкий к правительству, сообщил, что фонд не будет создан из-за небольших масштабов проблемы. «Проведя мониторинг строящихся домов с привлечением средств граждан в округе, выяснилось, что под критерии „проблемных объектов“, в ЯНАО попадают всего шесть домов. Создавать целый фонд, нет никакой необходимости. Выгоднее индивидуально решить каждую ситуацию, чем затрачивать бюджетные средства на создание и деятельность дополнительной организации. Проблемы каждого такого дома в ЯНАО — на личном контроле губернатора», — рассказал собеседник.

Он уточнил, что дольщикам дома в Ноябрьске, застройщиком которого являются ООО «СКФ-Инвест», создание фонда не поможет. «Условия не позволяют включить его в региональный реестр. Дом будет достраивать инвестор», — рассказал инсайдер.