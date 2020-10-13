Депутата-единоросса лишили должности в Госдуме

Депутат Вячеслав Лысаков сам был согласен уйти Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутата фракции «Единая Россия» Вячеслава Лысакова официально освободили от должности зампредседателя думского комитета по госстроительству и законодательству. Сам Лысаков изъявил желание уйти еще до окончательного решения.

«Освободить депутата Государственной думы Лысакова Вячеслава Ивановича от должности», — приводит выдержку из документа ТАСС. Ранее Лысаков заявлял, что планирует баллотироваться в восьмой созыв Госдумы в 2021 году.

Ранее глава «Единой России» Сергей Неверов предложил лишить должности Лысакова. Депутат предположил, что это связано с заявлениями, которые он делал в своем telegram-канале. При этом Лысаков высказался, что должность ему не нужна.