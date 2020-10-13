В Госдуме предложили повысить возраст продажи оружия

Возрастной ценз владения оружием должен быть поднят с 18 до 21 года. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Выборный.
Инициатива возникла после того, как 18-летний Даниил Монахов в Нижегородской области открыл огонь по людям, убил трех человек и ранил еще троих. При этом, оружием он владел на законных основаниях, разрешение он получил три недели назад. Как уточнил депутат, эта идея прорабатывается с экспертами Общественной платы и Торгово-промышленной палаты. «Целесообразно повысить возрастной ценз на получение лицензии на оружие до 21 года. Сейчас прорабатываю с экспертами этот вопрос, обсудим его на разных площадках — в Общественной палате, Госдуме и Торгово-промышленной палате», — рассказал парламентарий «Известиям».
Он также отметил необходимость усиливать контроль за владельцами оружием. По его мнению, правоохранительные органы должны регулярно проводить мониторинг ситуации. Если владелец оружия оказался на учете из-за алкогольной и наркотической зависимости, или в течение года неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка, лицензия на оружие у такого человека должна быть отозвана, а оружие изъято.
Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ввести особый порядок приобретения оружия для молодых людей в возрасте от 18 до 21 года. Ужесточение коснется тех, кто не служил в армии, и для кого охота «не является традиционным образом жизни».
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