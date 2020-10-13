Андрей Братына считается «смотрящим» за Сургутом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Новым «смотрящим» в ХМАО может стать криминальный авторитет Андрей Братына, который являлся «правой рукой» погибшего вора в законе Владимира Зятькова по кличке Зятек. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Это решение уже принято и согласовано. Братына долгое время курировал Сургут, являлся ближайшим соратником Зятькова, а теперь его полномочия распространятся на территорию всей Югры и даже за ее пределы. Его авторитета для этого хватит, хотя он сам не коронован», — сообщил инсайдер.

Другой собеседник URA.RU, который вхож в криминальные круги, считает, что такой выбор воровским миром сделан, чтобы сохранить преемственность. «Братына — это человек, который давно живет в Сургуте. Знает обстановку. Что касается другого претендента на роль „смотрящего“ — вора в законе Раджика Нижневартовского, который летом освободился из тюрьмы за хранение наркотиков, то он и сам не слишком рвется получить этот статус», — считает инсайдер. В пресс-службе УМВД ХМАО отказались от комментариев на эту тему.

Ранее URA.RU сообщало, что в сентябре при столкновении в Сургуте катера с баржей погиб вор в законе Зятек. Он отбывал наказание четыре раза, в том числе по тяжким статьям УК РФ. После его смерти в криминальном мире началось обсуждение, кто займет это вакантное место.