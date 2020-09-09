Все восемь пассажиров катера пострадали, четверо погибли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Одним из четырех погибших при столкновении катера и баржи в Сургуте был вор в законе, известный в криминальных кругах как Зятек. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.

«Среди погибших значится Зятьков Владимир Иванович 1954 года рождения. Это данные Зятька, он в криминальном мире являлся „смотрящим“ за городом. А сам он из Ишима», — сообщил инсайдер.

В администрации Сургута во время общения с журналистом агентства заявили, что не имеют право разглашать персональные данные жертв этой трагедии. «Поздним вечером катер на высокой скорости без огней влетел в стоящую баржу. Это произошло на реке Черной, там где парковка катеров. На катере было семь взрослых и ребенок. Четверо человек погибло, трое находятся в состоянии средней степени тяжести. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии», — прокомментировали происшествие в мэрии. Известно, что следственный комитет на транспорте начал проведение проверки по факту ЧП.

Ранее URA.RU сообщало о столкновении катера с баржей на реке Черная в Сургуте. На месте происшествия продолжают работу правоохранительные органы.

Катер, на котором произошла трагедия Фото: Читатель URA.RU