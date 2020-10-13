Студенты ТюмГМУ жалуются на угрозы отчислением Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Студенты Тюменского медицинского госуниверситета жалуются на угрозы отчислением за отказ бесплатно работать в городских поликлиниках. Об этом они рассказали в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

«Может если написать во все группы нас услышат, потому что руководство универа поддерживает этот беспредел. Студентов ТюмГМУ принудительно отправляют бесплатно работать в поликлиники на полный рабочий день. Не за „Спасибо“, а под угрозой отчисления. Дистанционное обучение никто не отменил, поэтому мы должны еще и несколько часов посвятить учебе. Мазки на ковид никто брать не собирается. Уже куча заболевших и контактных ребят», — говорится в одном их постов.

Аналогичные жалобы есть и в другой группе, где между собой общаются учащиеся ТюмГМУ. «Нам прямым текстом сказали, не будем ходить — будет еще один год обучения за наш счет. А учитывая, что треть курса работают еще и в стационарах, и тот факт, что медицинские работники контактными с ковидом не считаются, а в больницах его хватает — мы вполне будем носить его в поликлиники», — пишет участник паблика Степан Андреев.

В приемной ректора ТюмГМУ Ирины Медведевой с URA.RU общаться отказались, перенаправив корреспондента в пресс-службу университета. Звонки на телефон специалистов по связям с общественностью остались без ответа. Агентство направило в пресс-службу письменный запрос.