13 октября 2020
12 октября 2020

Тюменских студентов заставляют бесплатно работать в поликлиниках. Несогласным грозят отчислением

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация общежития тюменского государственного медицинского университета. Тюмень, тюменский государственный медицинский университет, тгму
Студенты ТюмГМУ жалуются на угрозы отчислением Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Студенты Тюменского медицинского госуниверситета жалуются на угрозы отчислением за отказ бесплатно работать в городских поликлиниках. Об этом они рассказали в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

«Может если написать во все группы нас услышат, потому что руководство универа поддерживает этот беспредел. Студентов ТюмГМУ принудительно отправляют бесплатно работать в поликлиники на полный рабочий день. Не за „Спасибо“, а под угрозой отчисления. Дистанционное обучение никто не отменил, поэтому мы должны еще и несколько часов посвятить учебе. Мазки на ковид никто брать не собирается. Уже куча заболевших и контактных ребят», — говорится в одном их постов.

Аналогичные жалобы есть и в другой группе, где между собой общаются учащиеся ТюмГМУ. «Нам прямым текстом сказали, не будем ходить — будет еще один год обучения за наш счет. А учитывая, что треть курса работают еще и в стационарах, и тот факт, что медицинские работники контактными с ковидом не считаются, а в больницах его хватает — мы вполне будем носить его в поликлиники», — пишет участник паблика Степан Андреев.

В приемной ректора ТюмГМУ Ирины Медведевой с URA.RU общаться отказались, перенаправив корреспондента в пресс-службу университета. Звонки на телефон специалистов по связям с общественностью остались без ответа. Агентство направило в пресс-службу письменный запрос.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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