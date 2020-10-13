В Тюмени за время пандемии самой молодой жертвой коронавируса стала 44-летняя женщина, а самым пожилым скончавшимся — 82-летний мужчина. Об этом говорит анализ данных регионального оперштаба, проведенный URA.RU.
Первой жертвой пандемии коронавируса в Тюмени стала 66-летняя женщина. О смерти пациентки стало известно 11 апреля. В дальнейшем тюменцы с подтвержденным COVID-19 уходили из жизни с небольшими временными промежутками. Лишь трижды перерыв между смертями составил более недели*.
- самой молодой скончавшейся пациентке с коронавирусом было 44 года;
- самому пожилому — 88 лет;
- средний возраст тюменских пациентов, чьи хронические болезни коронавирус летально усугубил, составляет без малого 62 года*;
- среди ушедших из жизни больше мужчин, чем женщин*.
За последние сутки в Тюмени скончались еще три человека с подтвержденным коронавирусом. «Несмотря на усилия врачей скончались женщина 81-го года, мужчина 50-ти лет, женщина 49-ти лет», — указано в сообщении тюменского оперштаба. В целом за время пандемии из жизни ушли 49 жителей Тюменской области с диагнозом COVID-19.
*Сведения приводятся согласно данным тюменского оперштаба. Официальный орган не всегда раскрывал полные статистические данные скончавшихся. Информация получена на основе сведений о тех пациентах, которые попали в статистику с указанием пола и возраста.
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