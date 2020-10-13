13 октября 2020
12 октября 2020

Кто из тюменцев чаще становится жертвой коронавируса. Статистика URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
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Машины скорой помощи. Курган, фельдшер на вызове, скорая помощь, машина скорой помощи
С начала пандемии от коронавируса в Тюменской области скончались 49 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюмени за время пандемии самой молодой жертвой коронавируса стала 44-летняя женщина, а самым пожилым скончавшимся — 82-летний мужчина. Об этом говорит анализ данных регионального оперштаба, проведенный URA.RU.

Первой жертвой пандемии коронавируса в Тюмени стала 66-летняя женщина. О смерти пациентки стало известно 11 апреля. В дальнейшем тюменцы с подтвержденным COVID-19 уходили из жизни с небольшими временными промежутками. Лишь трижды перерыв между смертями составил более недели*.

  • самой молодой скончавшейся пациентке с коронавирусом было 44 года;
  • самому пожилому — 88 лет;
  • средний возраст тюменских пациентов, чьи хронические болезни коронавирус летально усугубил, составляет без малого 62 года*;
  • среди ушедших из жизни больше мужчин, чем женщин*.

За последние сутки в Тюмени скончались еще три человека с подтвержденным коронавирусом. «Несмотря на усилия врачей скончались женщина 81-го года, мужчина 50-ти лет, женщина 49-ти лет», — указано в сообщении тюменского оперштаба. В целом за время пандемии из жизни ушли 49 жителей Тюменской области с диагнозом COVID-19.

*Сведения приводятся согласно данным тюменского оперштаба. Официальный орган не всегда раскрывал полные статистические данные скончавшихся. Информация получена на основе сведений о тех пациентах, которые попали в статистику с указанием пола и возраста.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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