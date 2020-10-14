Власти РФ хотят выделить еще денег на выплаты многодетным. Сумма — 450 тысяч на семью

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Минфин предлагает выделить еще 5,5 миллиардов рублей на софинансирование ипотеки многодетным семьям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Минфин РФ предлагает выделить дополнительные 5,5 миллиардов рублей для многодетных семей из резервного фонда на госпрограмму софинансирования ипотеки. Проект распоряжения направлен в правительство России.

«Речь идет о семьях, где третий или последующие дети родились после 1 января 2019 года — им дополнительно выделят по 450 тысяч рублей, которые они смогут направить на погашение остатка или процентов по кредиту», — пишет «Парламентская газета». Программа распространится как на уже взятые ипотечные займы, так и на те, которые только планируются оформить.

В 2020 году на эти цели уйдет около 40,5 миллиардов рублей. Сейчас выплатами для погашения долга по ипотеке воспользовалось около 85 тысяч семей. По итогам года в министерстве ожидают, что количество заявлений достигнет 90 тысяч.

Ранее в Госдуме предлагали снижать ставку по ипотеке семейным парам, которые взяли ребенка из детского дома, напоминает телеканал 360. По мнению автора инициативы Елены Строковой, мера позволит увеличить число усыновляемых и удочеряемых детей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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