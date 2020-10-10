Власти Подмосковья выступили против введения карантина в регионе

Власти Подмосковья не должны допустить введение карантина по коронавирусу на территории региона. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия-1».
«Наша задача не допустить закрытия на карантин. Если карантин, то все — труба», — цитирует Воробьева ТАСС. По словам главы Подмосковья, карантин приведет к полной остановке экономики.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из-за распространения коронавируса не менее 30% сотрудников предприятий должны перейти на удаленку. Также глава столицы отправил всех школьников на двухнедельные каникулы. В московских театрах также планируют ввести паспортный режим. Для людей старше 65 лет доступ туда будет закрыт. Следующие решения будут приняты по итогам следующей недели, сообщает агентство Nation News. По мнению депутата Госдумы Геннадия Онищенко, ограничительные меры в условиях пандемии должны быть адекватными, а не жесткими, и несмотря на очередную волну заражений коронавирусом, в карантине нет необходимости.
В России, по данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 285 084 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1 016 202 человека, умерли 22 454. Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России. Там зафиксировано 76 556 случаев COVID-19, излечились 58 036 человек, скончались 1 397 пациентов.
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