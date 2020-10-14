14 октября 2020
13 октября 2020

Курганская дума перетасовала комитеты из-за нового депутата

© Служба новостей «URA.RU»
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Праймериз Единой России. Курган, вяткин родион
Родион Вяткин занял один из руководящих постов в комитете по законодательству Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Курганской облдумы Родион Вяткин, забравший мандат сенатора Сергея Муратова, стал зампредседателя комитета по законодательству и государственному строительству. Ранее занимавшему этот пост Сергею Федотову пришлось перейти в другой комитет. Об этом URA.RU сообщил инсайдер, знакомый с ситуацией.

«Вяткин стал замом председателя в комитете по законодательству. Это позиция „Единой России“, чтобы руководитель исполкома партии [пост занимает Вяткин] был депутатом и замом в комитетах по законодательству или региональной политике. Федотов уступил место зама комитета законодательства Вяткину и переходит замом председателя в комитет по экономике», — пояснил инсайдер.

Еще один источник из числа политиков подтвердил партийную позицию по вхождению руководителей исполкомов в состав комитетов. «Эта работа проводится на территории всей страны. Вяткин — не единственный руководитель исполкома, кто вошел в состав депутатского корпуса. Курганская область далеко не исключение», — пояснил инсайдер.

В разговоре с URA.RU Вяткин подтвердил, что его избрали замом председателя комитета. Он пояснил, что его поддержали коллеги-депутаты. Телефона Федотова в распоряжении редакции нет.

Согласно справке на сайте Курганской облдумы, Вяткин по образованию юрист. В 2001 году закончил Уральскую государственную юридическую академию. Ранее получил высшее образование в Курганском госуниверситете по специальности «Учитель истории и права».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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