Родион Вяткин стал депутатом облдумы вместо Сергея Муратова Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Новым депутатом Курганской областной думы стал руководитель регионального исполкома «Единой России» Родион Вяткин. Ему достался мандат Сергея Муратова, избранного сенатором в Совет Федерации. Об этом URA.RU сообщил председатель областного избиркома Валерий Самокрутов.

Вопрос о передаче мандата поднимался на заседании избиркома 8 октября. «Принято решение о передаче вакантного мандата Вяткину Родиону Владиленовичу», — заявил Самокрутов. По его словам, решение об этом принимала «Единая Россия». «Решением президиума Генсовета партии мандат передадут Вяткину», — подтвердил секретарь регионального отделения «ЕР» Евгений Кафеев.

Муратов прошел в областную думу по партийному списку на избирательном округе №14 (Притобольный). После его избрания в Совет Федерации мандат должен был достаться второму номеру в списке на этом округе — Елене Воронович. Однако инсайдеры URA.RU рассказывали, что в региональном отделении партии долго не могли определиться, кто получит вакантный мандат.

Претендентом на освободившееся место в облдуме называли Вяткина, который выдвигался по избирательному округу №2 (центр Кургана). Собеседники URA.RU поясняли, что назначить депутата из другого округа могут только в том случае, если Воронович убедят сдать мандат. В региональном отделении партии поясняли, что решение будет принимать Генсовет.