Бюджет Тюменской области решено скорректировать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

После корректировки бюджета Тюменской области оказалось, что власти хотят выделить меньше средств на социальные расходы. Об этом говорится на сайте областной думы, куда проект бюджета направили на рассмотрение.

«В пояснительной записке предлагается уменьшить план областного бюджета по доходам на этот год на 11,75 млн рублей, а расходы увеличить на 11,93 млн. По ряду статей социальной сферы запланировано уменьшение. В частности, предусмотрено сокращение по разделу „Демография“», — рассказали в тюменской думе.

Такое решение правительство региона объяснило тем, что во время пандемии придется отменить несколько спортивных событий. При этом вырастут расходы на программу «Сотрудничество» и мероприятия по противодействию COVID-19.

«Вопросы к областному бюджету в его нынешнем виде у нас остаются. Надеюсь, расходы будут скорректированы в пользу статей, направленных на поддержку наименее защищенных категорий наших граждан», — отметил депутат тюменской думы Глеб Трубин.

Ранее URA.RU писало, что в бюджете Тюмени предусмотрят 500 миллионов рублей на бесплатные лекарства жителям области. Их получат не все тюменцы, а лишь отдельные категории граждан.