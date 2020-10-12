Губернатор Тюмени Александр Моор озвучил новые коронавирусные меры Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Для лечения коронавируса на ранних стадиях тюменцам будут выдавать бесплатные лекарства. Однако получат их не все. Об этом во время трансляции на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, будут формироваться бесплатные наборы лекарственных средств. Средняя стоимость одного — 1 600 рублей. На эти цели мы резервируем в бюджете 500 миллионов рублей. Надеюсь, такой большой резерв не пригодится, но мы готовимся к любому варианту развития событий», — отметил Моор.

Помимо этого, в течение недели в госпиталях появится тысяча новых коек для заболевших COVID-19. Власти приобретут три новых томографа, чтобы сократить очереди на КТ, а также 41 машину неотложной помощи и 46 новых скорых.

Горячие линии поликлиник и служб неотложной помощи будут объединены в один колл-центр. Это позволит упростить взаимодействие между пациентами и медиками. Возможно, такое решение стало ответом на недовольство тюменцев, которые в соцсетях все чаще жалуются на невозможность дозвониться врачам.

За последние дни в Тюменской области регистрируется все больше заболевших коронавирусом. Ранее URA.RU писало о том, что статистика бьет рекорды. На 13 октября, по информации оперштаба, в Тюмени 130 новых заразившихся, а режим повышенной готовности накануне продлили на месяц.