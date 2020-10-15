Текслер продлит карантин по коронавирусу в Челябинской области

Алексей Текслер утвердит документ в пятницу или субботу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ближайшее время подпишет распоряжение о продлении карантина по коронавирусу, срок действия которого завершается 18 октября. Об этом сообщил источник URA.RU в правительстве региона.

«Режим повышенной готовности, введенный в регионе в начале пандемии, будет продлен. Срок стандартный — еще две недели. Это необходимо, прежде всего, для продления больничных листов работающим пенсионерам и сохранения масочного режима», — рассказал URA.RU собеседник.

Косвенно эта информация подтверждается словами, прозвучавшими 15 октября на областном совещании по борьбе с инфекцией. «Граждане старше 65 лет имеют возможность получать больничные листы. Мы рекомендовали не прекращать выдачу таких листов, и эту практику продолжаем», — подчеркнул Текслер по итогам доклада министра социальных отношений Ирина Буториной.

Как заявили агентству в пресс-службе правительства, любое решение будет приниматься исходя из актуальной санитарно-эпидемиологической ситуации. На сегодня она соответствует масштабам весенней эпидемии. Прирост заболеваемости начался с 21 сентября на фоне массового возвращения из отпусков, начала учебного года и ухудшения погоды.