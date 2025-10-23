Число погибших при взрыве в Копейске достигло 10, в городе введен режим ЧС
Число погибших из-за взрыва увеличилось (архивное фото)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Число погибших в результате взрыва на заводе в Копейске Челябинской области увеличилось до десяти. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер. В Копейском городском округе введен режим чрезвычайной ситуации.
«Подтверждена гибель 10 человек. Продолжаются поисковые работы. Госпитализированы 5 человек. Их состояние стабильно тяжелое», — сообщил Текслер в своем telegram-канале.
Еще двое пострадавших перевезены в ожоговый центр, двое находятся в областной клинической больнице №1. Одна пациентка находится в городской больнице Копейска, пока она не подлежит транспортировке.
На территории Копейска введен режим муниципальной чрезвычайной ситуации. Текслер еще раз отметил, что речь об атаке БПЛА на предприятие в Копейске не идет. «Проводится следствие, будут установлены все обстоятельства трагедии. Хочу еще раз подчеркнуть — об атаке БПЛА речь не идет», — отметил губернатор.
Пожар на предприятии ликвидирован. Идет обследование территории. Для проведения разбора прибыла группировка Уральского учебного спасательного центра. На месте организована работа психологической службы МЧС России.
В результате взрыва на предприятии Копейска вечером 22 октября погибли десять человек. Вся информация о ЧП в Копейске собрана в сюжете на URA.RU.
