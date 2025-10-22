Оперативные службы сообщили о числе погибших при взрыве в Копейске
23 октября 2025 в 02:15
Фото: © URA.RU
Количество жертв в результате взрыва на производственном объекте в Копейске увеличилось до семи человек. Еще шесть человек получили ранения, об этом сообщают оперативные службы.
