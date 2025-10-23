Логотип РИА URA.RU
Челябинские спасатели участвуют в ликвидации последствий взрывов в Копейске

23 октября 2025 в 10:02
Работы по ликвидации последствий в Копейске продолжаются

Фото: Илья Московец © URA.RU

Мобильный отряд поисково-спасательной службы Челябинской области принимает участие в ликвидации последствий взрывов в Копейске. Работы на месте происшествия продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Спасатели Мобильного отряда участвуют в ликвидации последствий взрыва в городе Копейск. Работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации продолжаются» — уточнили в ПСС по региону.

Как ранее сообщало URA.RU, в ночь на 23 октября в Копейске прогремели несколько взрывов, которые были слышны в нескольких районах Челябинска. По последним данным, в результате происшествия погибли девять человек. Открытое горение на месте ЧС было ликвидировано. Подробнее — в сюжете URA.RU.

Материал из сюжета:

На заводе под Челябинском произошел взрыв

