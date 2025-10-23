Челябинцев просят ориентироваться только на проверенную информацию Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Жителей Челябинской области просят не верить фейкам, не распространять их и не поддаваться панике из-за взрыва на одном из предприятий Копейска. С таким заявлением выступил Научно-исследовательский центр мониторинга и профилактики деструктивных проявлений в образовательной среде.

«В связи со взрывом на одном из предприятий Копейска растет число недостоверной информации. Не распространяйте неподтвержденные слухи и фейки», — сообщила пресс-служба центра в telegram-канале.

Информация в первые часы после происшествия часто искажается. Ее важно перепроверять и ориентироваться только на официальные источники — правительство региона, МЧС, экстренные службы.

Обратите внимание на издание, которое публикует информацию и автора. Знакомы ли они вам и можно ли им доверять? Есть ли ссылки на первоисточник? Обратите внимание, провоцирует ли информация гнев, ненависть и есть ли устрашающие подробности.

Если ЧП произошло рядом с вами или вашим домом, то сохраняйте спокойствие, держитесь подальше от очага происшествия, при задымлении — прикройте рот и нос влажной тканью. О случившемся и пострадавших сообщите по номеру 112.

В Копейске в ночь на 23 октября на местном предприятии произошли взрывы, после которых начался пожар. Среди заводчан есть погибшие и раненые. По официальной информации, девять человек погибли. Вся информация о взрыве на заводе под Челябинском собрана в сюжете на URA.RU.