Челябинский экс-губернатор обжаловал законность объявления себя в розыск

Борис Дубровский перешел в контратаку в споре с МВД

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский пытается отменить решение МВД, объявившего его в розыск. Соответствующее заявление его юристы подали московский суд.

«Заявитель оспаривает действия должностных лиц осуществляющих уголовное судопроизводство (ст. 125 УПК РФ). Заявление было подано 14 октября», — пояснили в Мещанском районном суде Москвы. До этого юристы Дубровского уже обращались в суд по тому же поводу, но заявление не стали рассматривать из-за формального несоответствия требованиям.

Дубровский возглавлял область с 2014 года по 2019 год. При этом уходил с должности со скандалом: его заподозрили в организации дорожного картеля. Решение ФАС о так называемом «дорожном сговоре» Дубровского с получателями миллиардных дорожных контрактов положило конец карьере челябинского губернатора, хотевшего переизбраться на второй срок. По мнению ведомства, позиция главы региона исключала из участия в конкурсах на дорожно-строительные работы небольшие компании — выставляемые на аукционы лоты были слишком крупными. Материалы ФАС также передали в Генпрокуратуру и МВД, где возбудили уголовное дело и впоследствии отменили соответствующее постановление.

