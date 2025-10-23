Копейский завод подрывали диверсанты ровно 83 года назад
83 года назад на копейском заводе произошла диверсия
Историческое совпадение, но ровно 83 года назад, 20 октября 1942 года, на копейском предприятии прозвучал мощный взрыв. Тогда он унес жизни несколько десятков человек.
«Взрыв на заводе №114 в Копейске произошел в 23 часа 30 минут 20 октября во время пересмены рабочих. Во время взрыва на боевом посту погиб пожарный 43-й пожарной части Николай Николаевич Чигинцев. Серьезные травмы получил политрук команды Лучко», — говорится на сайте «Всероссийского добровольного пожарного общества».
В скупых краеведческих заметках отмечается, что при взрыве в 1942 году на заводе погибли десятки человек, было много раненых. Тогда в этом обвинили немецких диверсантов.
Ветераны рассказывают, что якобы на месте диверсии чекисты обнаружили одно из неразорвавшихся взрывных устройств. Официальная информация о ходе расследования по взрыву на копейском заводе №114 была засекречена, но сторожили рассказывают, что по приказу Сталина все руководство завода было немедленно арестовано и расстреляно за связь с западной агентурой.
Спустя 83 года, 23 октября, мощный взрыв вновь прозвучал на копейском предприятии. Хлопки были такой силы, что их не только услышали, но и ощутили в нескольких районах Челябинска — в Чурилово, Ленинском и на АМЗ. По предварительной информации, погибло 9 человек, а спасатели приступают к разбору завалов, где могут находиться люди.
