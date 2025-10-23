Копейский завод подрывали диверсанты ровно 83 года назад

83 года назад на копейском заводе произошла диверсия Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Историческое совпадение, но ровно 83 года назад, 20 октября 1942 года, на копейском предприятии прозвучал мощный взрыв. Тогда он унес жизни несколько десятков человек.

«Взрыв на заводе №114 в Копейске произошел в 23 часа 30 минут 20 октября во время пересмены рабочих. Во время взрыва на боевом посту погиб пожарный 43-й пожарной части Николай Николаевич Чигинцев. Серьезные травмы получил политрук команды Лучко», — говорится на сайте «Всероссийского добровольного пожарного общества».

В скупых краеведческих заметках отмечается, что при взрыве в 1942 году на заводе погибли десятки человек, было много раненых. Тогда в этом обвинили немецких диверсантов.

Продолжение после рекламы

Ветераны рассказывают, что якобы на месте диверсии чекисты обнаружили одно из неразорвавшихся взрывных устройств. Официальная информация о ходе расследования по взрыву на копейском заводе №114 была засекречена, но сторожили рассказывают, что по приказу Сталина все руководство завода было немедленно арестовано и расстреляно за связь с западной агентурой.