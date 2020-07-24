Прокуратура требует от мэра курганского города вернуть премию

От Виктора Ермишкина требуют, чтобы он вернул полученную премию в бюджет Шадринска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники прокуратуры требуют, чтобы мэр Шадринска (Курганская область) Виктор Ермишкин вернул в бюджет премию, полученную им по итогам работы в 2019 году. Об этом URA.RU сообщил правозащитник Александр Андрюков, который получил ответ от прокуратуры.

«Межрайонной прокуратурой в адрес главы г. Шадринска внесено представление с требованием признания распоряжения администрации города Шадринска от 18.12.2019 №573-рк в части премирования главы города Шадринска недействительным», — указано в ответе прокуратуры. Ермишкина, по данным прокуратуры, премировали на 262 337 рублей. Копия документа находится в распоряжении редакции.

Сумму, которую получил Ермишкин, прокуратура постановила вернуть в бюджет города. «Представление получено. Оно находится в работе», — ответили URA.RU в пресс-службе мэрии Шадринска.

В мае источники сообщили URA.RU, что Ермишкин получил 325 тысяч рублей премии по итогам 2019 года, а его заместители примерно по 190 тысяч. Позже, в ходе проверки, прокуратура выяснила, что мэр не имел права назначать себе такую премию. Ермишкин стал главой Шадринска в октябре 2019 года.