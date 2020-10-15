Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров назвал падение курса рубля благоприятным условиям для российских компаний. Так они меньше полагаются на импорт.
«Не все в Москве скорбят о 20-процентном падении рубля по отношению к доллару в этом году. Министр промышленности и торговли РФ [Денис Мантуров], считает, что это „круто“», — пишет Bloomberg со ссылкой на интервью министра. По мнению политика, падение курса рубля побуждает российские компании меньше полагаться на импорт.
Также Мантуров подчеркнул, что после серьезного спада во втором квартале российская экономика начала восстанавливаться, и во многих отраслях восстановление было «очень быстрым». Сейчас же, по его словам, власти страны не обсуждают продление мер поддержки бизнеса, надеясь, что пик позади.
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