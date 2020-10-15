Курганские осужденные заявили, что тюремщики избили инвалида Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские осужденные заявили, что сотрудники колонии на Просвете в присутствии 150 человек избили инвалида. При этом сам инвалид в разговоре с омбудсменом по правам человека избиение не признал. Информация URA.RU стала известна от осужденных, которые недавно освободились из ИК-2.

«Инцидент произошел, когда шли в баню. В отряде инвалидов один из арестантов [немой] не услышал, что надо было остановиться. Инспектор ему сказал стой, надо идти вместе, но он продолжал идти. Тогда его избили четыре человека [перечислил фамилии сотрудников]», — рассказал инсайдер.

Другой бывший заключенный рассказал, что на этом история не закончилась. «Вечером в комнате для хранения сумок инвалида нашли повешенным. Но его успели снять, он выжил», — уточнил мужчина. При этом на вопрос вызывали ли медика, он уточнил: «Какие медики. Одна женщина на 1000 зэков. Здесь только труповозку могут позвать».

Инвалиды в колонии готовят обращение в прокуратуру. Сам немой, со слов осужденных, находится в ШИЗО.

Его нахождение в ШИЗО URA.RU подтвердил уполномоченный по правам человека Борис Шалютин. С его слов, после обращения журналистов он проверил состояние инвалида и пообщался с ним. «Я задавал ему вопросы, а он отвечал на них письменно. Осужденный отрицает избиение, претензий у него ни к кому нет. Видимых повреждений на теле у него так же не видно» — отметил Шалютин.

В УФСИН России по Курганской области направлен запрос по поводу инцидента. Ответ, по данным пресс-службы, будет подготовлен в ближайшее время.

По последним данным из колонии, инвалид сейчас объявил голодовку. Он все еще находится в ШИЗО.