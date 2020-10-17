Заслуженный врач РФ развеял миф о переболевших коронавирусом

Медицинские маски многократно снижают риск заражения коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Случаи повторного заражения коронавирусом доказаны, поэтому перенесшие инфекцию люди должны носить маски. Об этом заявил заслуженный врач РФ, член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.

«Человеку, который перенес коронавирусную инфекцию, все равно надо соблюдать меры предосторожности и носить маску в людных местах», — заявил «Парламентской газете» Владимир Круглый. Это связано с тем, что доказаны случаи повторных заболеваний COVID-19, и с тем, что есть противоречивые данные о том, как долго человек остается заразным. «В среднем человек остается заразным две недели, но бывает, что выделение вируса происходит гораздо дольше, даже до 90 дней», — отметил парламентарий.

По словам главного врача московской ГКБ №40 в Коммунарке Дениса Проценко, примерно 30% тестов на коронавирус дают ложноотрицательный результат, пишет «Национальная служба новостей». Эксперт не исключил, что Россия подходит ко второй волне заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, уточняет RT.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев попросил Роспотребнадзор оценить требование об обязательном ношении перчаток. Он отметил, что многие граждане многократно превышают допустимый срок ношения перчаток, увеличивая количество скопившихся на них бактерий, пишет РАПСИ .