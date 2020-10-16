На Курганскую область надвигается ураган

На Курганскую область 17 и 18 октября обрушится ураган. По информации регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, скорость ветра будет достигать 20-25 метров в секунду.
«17 и 18 октября местами по Курганской области ожидается сильный ветер с порывами до 20-25 м/с», — рассказали метеорологи. По их информации, такой ветер вместе с сохраняющейся высокой пожарной опасностью может привести к новым природным пожарам.
Специалисты советуют жителям Курганской области на время такой погоды закрывать все окна в помещениях. Кроме того, следует избегать старых, одиночно стоящих деревьев и стен домов, с которых может посыпаться кровля.
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