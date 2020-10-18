Ходорковский заявил, что сожалеет о штурме Белого Дома

Михаил Ходорковский рассказал, что лично знал Бориса Ельцина Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Российский предприниматель Михаил Ходорковский рассказал, что сожалеет о том, что в 1993 году участвовал в штурме Белого Дома. Соответствующее заявление он озвучил журналистам.

«Я лично достаточно близко знал БН (первый президент РФ Борис Ельцин — прим. ред.) с 1990 года, в 1991-м мы были на баррикадах Белого дома», — цитирует «Эхо Москвы» Ходорковского. Предприниматель добавил, что в 1993 году он противостоял парламенту. Ходорковский рассказал, что сожалеет об этих событиях.

Он напомнил, что входил в близкое окружение Ельцина 10 лет. В этот период никто не давал взяток политику.

В 1993 году Белый дом принял решение об отстранении Ельцина от власти. Около здания правительства проходили массовые беспорядки. 4 октября того же года начался штурм Белого Дома, а к вечеру здание было взято.