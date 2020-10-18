В ожидании приема тюменцы сидят по пять-шесть часов, а то и больше Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

К врачам тюменской городской поликлиники №5 выстроились огромные очереди из пациентов. Об этом URA.RU рассказала жительница Тюмени Валентина Бороданова, сын которой сидит в очереди на прием к медикам уже более пяти часов. Накануне у него пропало обоняние и резко поднялась температура.

«Сын с невесткой попытались вызвать врача на дом, но не смогли дозвониться. Пришлось ехать в поликлинику самостоятельно. В „фильтре“ сидит огромное количество людей. Многие — с признаками простуды, мой сын сам накануне почувствовал недомогание, у него поднялась температура, пропало обоняние. А ведь это — первые признаки коронавируса. И вот он сейчас сидит, возможно, больной ковидом, рядом с этими людьми. Куда смотрят врачи?» — пояснила агентству Бороданова.

Она уточнила, что в больнице не хватает врачей. А те, что работают, проводят прием пациентов очень долго. Другой собеседник агентства, который также оказался в очереди на прием к медикам, рассказал о том, что некоторым пациентам из-за длительного ожидания становится плохо, они едва не падают в обмороки.

В областном департаменте здравоохранения агентству пояснили, что в регионе наблюдается высокий уровень заболеваемости ОРВИ: заболевших уже на 10 тысяч человек больше, чем за аналогичный период 2019 года. Из-за этого в поликлиниках и больницах наблюдаются очереди. «В поликлиниках принимаются все меры для того, чтобы максимально быстро принять заболевшего и назначить лечение — так как в этом году эпидемиологический сезон особенный, он осложняется противоэпидемическими мерами по COVID-19», — пояснили там URA.RU.

Очередь в тюменской поликлинике №5 начинается в регистратуре Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Некоторые пациенты в ожидании приема сидят на полу: мест на всех не хватает Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Из-за большого количества пациентов социальная дистанция в поликлинике не соблюдается Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пациенты вынуждены ждать приема врача по пять-шесть часов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Медики отмечают большой наплыв пациентов с ОРВИ Фото: Денис Моргунов © URA.RU