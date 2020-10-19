Стример Mellstroy избил блогера Алену Ефремову в прямом эфире

Алена Ефремова высказала мнение, что блогер Mellstroy может быть психически болен (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Стример Mellstroy разбил лицо блогеру Алене Ефремовой в прямом эфире. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Mellstroy.

«Мелстрой избил меня вчера ночью и прилюдно унизил в своем стриме», — написала Ефремова в Instagram. Она попросила у подписчиков помощи в поиске адвоката.

Ефремова пожаловалась на кровоточащие губы и сильную боль в голове во время движений. Она высказала мнение, что блогер Mellstroy может быть психически болен. По ее словам, он мог не раз избежать наказания за избиения людей. Сейчас Ефремова находится в больнице. Она рассказала подписчикам соцсети, что ждет адвоката.

Врачи диагностировали у нее ушиб мягких тканей лица, а ее напарника по стриму ждет административная ответственность, передает телеканал 360.

Фото: Instagram