Стример Mellstroy избил блогера Алену Ефремову в прямом эфире

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Насилие и педофилия. Клипарт. Курган, насилие, домашнее насилие, бытовое убийство, удушье
Алена Ефремова высказала мнение, что блогер Mellstroy может быть психически болен (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Стример Mellstroy разбил лицо блогеру Алене Ефремовой в прямом эфире. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Mellstroy.

«Мелстрой избил меня вчера ночью и прилюдно унизил в своем стриме», — написала Ефремова в Instagram. Она попросила у подписчиков помощи в поиске адвоката.

Ефремова пожаловалась на кровоточащие губы и сильную боль в голове во время движений. Она высказала мнение, что блогер Mellstroy может быть психически болен. По ее словам, он мог не раз избежать наказания за избиения людей. Сейчас Ефремова находится в больнице. Она рассказала подписчикам соцсети, что ждет адвоката.

Врачи диагностировали у нее ушиб мягких тканей лица, а ее напарника по стриму ждет административная ответственность, передает телеканал 360.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...