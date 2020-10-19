В Кремле рассчитывают, что США продолжат переговоры по вооружению

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Отказ США продлевать договор СНВ-3 может спровоцировать новую гонку ядерного вооружения Фото: Официальный сайт Президента РФ

Россия рассчитывает, что США продолжат диалог по поводу сокращения арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Лишение всего мира этого документа [договора СНВ-3] имело бы весьма пагубные последствия в целом. Мы бы предпочли услышать готовность американских партнеров продлить этот документ», — сказал Песков во время конференц-колла. Он подчеркнул, что пока США не выразили готовность сотрудничества, однако Кремль не собирается обрывать контакты.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил США продлить договор СНВ-3 на год без дополнительных условий. Однако в Белом доме заявили, что продление договора возможно только при заморозке США и Россией своих ядерных арсеналов, пишет «Национальная служба новостей». Отказ администрации президента США Дональда Трампа от продления договора с Россией ставит под угрозу мировую безопасность, сказал в беседе с URA.RU военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин. В Совете Федерации согласны с этим и ожидают новую гонку ядерного вооружения, передает Life.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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