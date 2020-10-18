18 октября 2020

Челябинец стал миллионером, купив лотерейный билет за 50 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Выигрыш придется поделить пополам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Челябинска купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл 4,27 млн рублей. Это указано в сообщении на официальном сайте «Столото».

«В эти выходные удача улыбнулась сразу двум участникам лотереи „6 из 36“. Они разделили суперприз 268 тиража. Счастливые билеты стоимостью 50 рублей были куплены в Челябинской области и Ставропольском крае», — указано на сайте лотереи.

Суперприз данного тиража превысил 8,5 миллиона рублей. Челябинец и ставрополец угадали все шесть цифр из 36. Выигрыш им пришлось поделить пополам. Победителей пригласили в лотерейный центр «Столото» в Москве, где можно оформить выигрыш.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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