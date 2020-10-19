19 октября 2020

Онищенко допустил, что коронавирус создан в лаборатории

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VI Международная конференция по ВИЧ-СПИДу в восточной Европе и Центральной Азии, третий день. Москва, онищенко геннадий, указательный палец
Геннадий Онищенко рассказал, что Китай и США проводили эксперименты по выращиванию вируса в пробирке Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

У человечества есть технологии, позволяющие создать коронавирус искусственно, поэтому нельзя исключать, что он появился в лаборатории. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«[Наступает время], когда можно создать искусственный вирус. Коронавирус перешел с мелких млекопитающих на человека. Ему в этом не помогали, но могли и помочь», — цитирует «Национальная служба новостей» Онищенко. По его словам, в 2013 году Китай и США проводили эксперименты по выращиванию вируса в пробирке. Однако в то время вирус не был новым, а лишь дублировал старый.

Онищенко считает, что необходимо создать законы, контролирующие генетическое оружие. Это связано с тем, что технологии человечества развиваются очень быстро и несут новые угрозы, подчеркнул он.

Ранее в пресс-службе Совбеза РФ предложили учесть биологические угрозы (в том числе появление новых вирусов) в документах стратегического планирования. Журналисты выяснили, что США испытывал биологическое оружие в Казахстане и соседних с ним странах, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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