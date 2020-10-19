Онищенко допустил, что коронавирус создан в лаборатории

У человечества есть технологии, позволяющие создать коронавирус искусственно, поэтому нельзя исключать, что он появился в лаборатории. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
«[Наступает время], когда можно создать искусственный вирус. Коронавирус перешел с мелких млекопитающих на человека. Ему в этом не помогали, но могли и помочь», — цитирует «Национальная служба новостей» Онищенко. По его словам, в 2013 году Китай и США проводили эксперименты по выращиванию вируса в пробирке. Однако в то время вирус не был новым, а лишь дублировал старый.
Онищенко считает, что необходимо создать законы, контролирующие генетическое оружие. Это связано с тем, что технологии человечества развиваются очень быстро и несут новые угрозы, подчеркнул он.
Ранее в пресс-службе Совбеза РФ предложили учесть биологические угрозы (в том числе появление новых вирусов) в документах стратегического планирования. Журналисты выяснили, что США испытывал биологическое оружие в Казахстане и соседних с ним странах, передает телеканал 360.
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