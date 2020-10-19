В Совбезе РФ предупредили об эпидемиях искусственных вирусов

После коронавируса могут быть созданы другие искусственные вирусы, считают в Совбезе РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Совет безопасности России опасается искусственно созданных эпидемий. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«События, связанные с пандемией COVID-19, и их последствия свидетельствуют о возможности возникновения биологических угроз», — цитирует сообщение пресс-службы РИА «Новости». В связи с этим научный совет при Совбезе предложил учесть в документах стратегического планирования угрозы биологической безопасности.

Также в ведомстве порекомендовали развивать систему правовых, эпидемиологических, медико-биологических и других мер для защиты населения от инфекций. При этом предложено разработать дополнительные меры для противодействия угрозам террористических актов с применением биологических агентов.

Ранее сообщалось, что норвежские ученые выявили новую разновидность вируса. Новый штамм распространяется быстрее, а потому может привести к большому росту числа заболевших, пишет газета «Невские новости».