Ученые уверены, что пик коронавируса наступит не раньше ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Число ежесуточных новых случаев коронавируса в России начнет снижаться в начале ноября. В этом уверены специалисты научной лаборатории моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ имени Плеханова.

«Можно ожидать снижение темпов прироста числа случаев COVID-19 в начале ноября», — цитирует РИА «Новости» экспертов. Они отметили, что эти результаты получены после многолетних наблюдений за распространением вирусов.

Ученые считают, что пик пандемии наступит, когда не будет меняться отношение числа заболевших к числу сделанных тестов. При расчетах эксперты применяли знания о распространении коронавируса с начала пандемии и вычислили, как меняется процент заражений в России по месяцам.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что ситуация с COVID-19 в РФ остается сложной, передает RT. Она призвала россиян оставаться дома и снизить количество контактов.