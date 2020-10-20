Когда пандемия коронавируса в России пойдет на спад. Прогноз ученых

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дезинфекция от коронавируса. Челябинск, дезинфекция, детская площадка, малые формы, коронавирус, сиз, ковид, средства защиты
Ученые уверены, что пик коронавируса наступит не раньше ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Число ежесуточных новых случаев коронавируса в России начнет снижаться в начале ноября. В этом уверены специалисты научной лаборатории моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ имени Плеханова.

«Можно ожидать снижение темпов прироста числа случаев COVID-19 в начале ноября», — цитирует РИА «Новости» экспертов. Они отметили, что эти результаты получены после многолетних наблюдений за распространением вирусов.

Ученые считают, что пик пандемии наступит, когда не будет меняться отношение числа заболевших к числу сделанных тестов. При расчетах эксперты применяли знания о распространении коронавируса с начала пандемии и вычислили, как меняется процент заражений в России по месяцам.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что ситуация с COVID-19 в РФ остается сложной, передает RT. Она призвала россиян оставаться дома и снизить количество контактов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...