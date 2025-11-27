Каллас выступила против мнения США по Украине Фото: Официальный сайт президента Украины

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что Украина якобы не терпит поражение на фронте. Так она ответила министру США Дэниэлу Дрисколлу, который предрек это поражение Киеву.

«Мнение о том, что Украина проигрывает, также является абсолютно ложным», — заявила Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи с главами МИД стран ЕС, ее слова передает РИА Новости. Она также в очередной раз сообщила о необходимости усиления давления на Россию.

Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что стремительное продвижение ВС РФ и неудачи на фронте должны склонить Украину к скорейшему началу переговоров. Постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что ВСУ быстро теряют боеспособность и несут большие потери.

