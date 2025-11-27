В России предложили распространять семейную ипотеку на вторичку во всех регионах

По мнению Сергея Миронова вторичное жилье удобнее для семей с детьми, чем другая недвижимость Фото: Размик Закарян © URA.RU

«Справедливая Россия» предложила распространить семейную ипотеку на вторичное жилье на все регионы России. Об этом сообщают СМИ.

«Семейную ипотеку частично расширили на „вторичку“. Теперь на очереди дальневосточная программа. Думаю, что нужно идти дальше, распространять ипотеку для семей с детьми на вторичное жилье — без ограничений, по всей стране», — заявил председатель партии Сергей Миронов. Его слова приводит «ТАСС». Вторичное жилье может быть доступнее новостроек. Они, по мнению лидера «Справедливой России», удобнее для семей с детьми.