В Киргизии открывается саммит ОДКБ
В столице Киргизии начинается саммит ОДКБ
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Киргизии начинается встреча глав государств Организации Договора о коллективной безопасности, на который уже прибыл президент России Владимир Путин. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«В Бишкеке открывается саммит ОДКБ», — отмечает корреспондент URA.RU. В резиденции «Ынтымак Ордо» Путина встретил президент Киргизии Садыр Жапаров.
В киргизской столице прошло заседание Совбеза ОДКБ в узком составе с участием главы России. Мероприятие проходило под председательством Киргизии.
Путин прилетел на встречу с Жапаровым еще 25 ноября для обсуждения вопросов сотрудничества двух стран. После этого он провел переговоры с лидером Беларуси Александром Лукашенко.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.