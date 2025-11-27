Логотип РИА URA.RU
Политика

В Киргизии открывается саммит ОДКБ

27 ноября 2025 в 11:38
В Бишкеке проходит заседание Совбеза ОДКБ

В столице Киргизии начинается саммит ОДКБ

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Киргизии начинается встреча глав государств Организации Договора о коллективной безопасности, на который уже прибыл президент России Владимир Путин. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«В Бишкеке открывается саммит ОДКБ», — отмечает корреспондент URA.RU. В резиденции «Ынтымак Ордо» Путина встретил президент Киргизии Садыр Жапаров. 

В киргизской столице прошло заседание Совбеза ОДКБ в узком составе с участием главы России. Мероприятие проходило под председательством Киргизии.

Путин прилетел на встречу с Жапаровым еще 25 ноября для обсуждения вопросов сотрудничества двух стран. После этого он провел переговоры с лидером Беларуси Александром Лукашенко.

