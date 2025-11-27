Бондарчук избежал крупного долга петербургскому отелю
Между Бондарчуком и банком был заключен кредитный договор
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Московский суд отказал петербургскому отелю «Петровский Арт Лофт» в двух исках о взыскании кредита с режиссера Федора Бондарчука. Об этом свидетельствуют данные суда.
«Отказано в удовлетворении исковых заявлений о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору. Истец: ООО „Петровский Арт Лофт“, ответчик: Бондарчук Федор», — говорится в материалах дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Судебные разбирательства длились более двух лет.
В 2023 году в СМИ появилась информация о том, что между Федором Бондарчуком и банком был заключен кредитный договор. Позже банк передал отелю «Петровский Арт Лофт» право требования долга по договору цессии. «Петровский Арт Лофт» потребовал от Федора Бондарчука выплатить более 9,7 миллиона рублей долга по кредитному договору.
