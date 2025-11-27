Бондарчук избежал крупного долга петербургскому отелю

Между Бондарчуком и банком был заключен кредитный договор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Московский суд отказал петербургскому отелю «Петровский Арт Лофт» в двух исках о взыскании кредита с режиссера Федора Бондарчука. Об этом свидетельствуют данные суда.

«Отказано в удовлетворении исковых заявлений о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору. Истец: ООО „Петровский Арт Лофт“, ответчик: Бондарчук Федор», — говорится в материалах дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Судебные разбирательства длились более двух лет.