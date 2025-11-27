Грабитель Лувра рассказал о «славянском акценте» организаторов ограбления

На территории музея не было патрулей, а окна и балкон не были снабжены сигнализацией Фото: Алена Полозова © URA.RU

Подозреваемый в ограблении Лувра заявил, что за совершение преступления ему предложили деньги мужчины «со славянским акцентом». Об этом сообщают СМИ.

«Другой проникший в Лувр мужчина, 30-летний Абдулай Н., заявил, что не знал, что грабит один из самых знаменитых музеев в мире. По его словам, за несколько дней до ограбления двое мужчин „со славянским акцентом“ предложили ему контракт на обычное ограбление с обещанием вознаграждения в размере €15 тыс», — пишет Le Parisien. Сообщение газеты приводит «РБК». Ограбление музея было совершенно группой лиц. По словам другого задержанного, его завербовали за день до инцидента. Сам Абдулай Н., по данным газеты, считал, что обвиняемые проникли на заброшенное предприятие, а не в музей.